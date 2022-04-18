Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

18.04.2022 12:48
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 13 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki dairenin yatak odasından bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde bulunanlar dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Binanın duman dolması sebebiyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar ise 2. kattaki dairede toplandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, binadan çıkmayan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen 6'sı çocuk toplam 13 kişi, merdivenli araçlarla 2. katın balkonundan kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
Kırmızı kart görünce, hakeme top fırlattı Kırmızı kart görünce, hakeme top fırlattı Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: 'Ya cevap ver ya hesap ver'
12:31 Şükriye Tutkun'dan Dolmabahçe'deki iftar sonrası Erdoğan açıklaması: Keşke babam olsa
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla paylaştığı yazıyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
12:20 Meslekten ihraç edilmişti! "Rockçı İmam" görevine geri dönmek için AİHM'ye başvuracak
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:59:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 6'sı çocuk 13 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement