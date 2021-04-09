Son dakika haber... Yangında mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Molla Mansur Sokak'ta 4 katlı bir binanın zemin katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, içeride bulunan 2 kişi, güçlükle dışarı çıktı. Yoğun duman tüm apartmana dolarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, diğer yandan apartmanın üst katlarında mahsur kalan 1'i bebek, 7 çocuk ile 3 yetişkini kurtardı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.