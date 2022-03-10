Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı

10.03.2022 10:52

Son dakika habere göre TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın sırasında bitişikteki evde mahsur kalan yürüme engelli Hüseyin Gübül, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erbaa ilçe merkezinde Mimar Sinan Mahallesi Şıhlar Caddesinde bulunan Bedir Gübül'e ait evin çatısında saat 23.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangında alevler kısa sürede ahşap çatıyı tutuşturarak büyüdü. Yangın, Bedir Gübül'ün yürüme engelli kardeşi Hüseyin Gübül'ün oturduğu bitişiğindeki eve de sıçradı. İçeride mahsur kalan Hüseyin Gübül'ü, eşi Gülser Gübül dışarı çıkarmaya çalıştı, ancak çabaları yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, binaya girerek engelli Hüseyin Gübül'ü evden çıkarttı. Gübül olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı Binanın giriş katı alevlere teslim oldu Binanın giriş katı alevlere teslim oldu

Engelli, İtfaiye, Yangın, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:24 Teknik servis adı altında telefon hırsızlığı mı başladı? Eskişehir'de yaşayan genç kız 40 gündür telefonuna ulaşamıyor
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
00:25 'Kız kaçırma' kavgası olaylı bitti! Kadın ve çocukların bulunduğu evi ateşe verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:01:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement