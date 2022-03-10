Son dakika haber... Yangında mahsur kalan yürüme engelliyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın sırasında bitişikteki evde mahsur kalan yürüme engelli Hüseyin Gübül, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erbaa ilçe merkezinde Mimar Sinan Mahallesi Şıhlar Caddesinde bulunan Bedir Gübül'e ait evin çatısında saat 23.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada başlayan yangında alevler kısa sürede ahşap çatıyı tutuşturarak büyüdü. Yangın, Bedir Gübül'ün yürüme engelli kardeşi Hüseyin Gübül'ün oturduğu bitişiğindeki eve de sıçradı. İçeride mahsur kalan Hüseyin Gübül'ü, eşi Gülser Gübül dışarı çıkarmaya çalıştı, ancak çabaları yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri, binaya girerek engelli Hüseyin Gübül'ü evden çıkarttı. Gübül olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.