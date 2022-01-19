Yangında ölen kuşuna ağladı - Son Dakika

ANTALYA'da 3 katlı apartmanın son katında çıkan yangında muhabbet kuşunun öldüğünü öğrenen ev sahibi Emel Uyan (26) "Ya annem ya, annem ya" diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, 1058 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Ev sahibi Emel Uyan'ın dairede olduğu sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Uyan'ın evde mahsur kaldığını gören komşusu ve AFAD gönüllüsü Mehmet Toprak, yardımına koştu. Uyan ile Toprak'ın yangını söndürmeye çalıştıkları sırada duman, bütün daireyi kapladı.

BALKONA KAÇTILAR

Daire çıkış kapısına gidemeyen Uyan ve Toprak, güçlükle balkona çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Balkonda mahsur kalan Uyan ile Toprak'ı kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Daire kapısını açarak içeri giren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumanın tahliye edilmesinin ardından Uyan ve Toprak, daireden çıkarıldı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan Uyan, sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece dumandan etkilendiğini söyledi. Uyan, kafesteki muhabbet kuşunun öldüğünü öğrenince ise "Ya annem ya, annem ya" diyerek gözyaşı döktü. Yüzü is içinde kalan Mehmet Uyan'a ise arkadaşları destek oldu. Yangında bir itfaiye eri de parmağından yaralandı. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

- Antalya