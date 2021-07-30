Son dakika haber: YANGINDA ÖLEN ŞAHİN AKDEMİR'İN BABASI CANINI VATAN İÇİN FEDA ETTİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışmalara destek verirken hayatını kaybeden Şahin Akdemir (25)'in babası Durali Akdemir, Oğlum Hakkari'de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. Onu askerde terör örgütü PKK yiyemedi. PKK vurdu ama hafif atlattı. 'Beni orası yemedi burada da kimse yiyemez' diyordu. Canını vatan için feda etti dedi.

Marmaris'te çıkan yangında ekiplere destek vermek amacıyla su ve ayran taşırken kahramanca hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in babası Durali Akdemir ve kardeşi Baykal Akdemir (20) düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Kendisinin de ormancılıkla geçindiğini ifade eden baba Durali Akdemir (51) 'Ormanları çok severdi, hayırseverdi. Bir böceğin yanmasını bile istemezdi. Şehit olmasından dolayı gurur ve onur duyuyorum. Vatan için canını feda etmiştir. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok vatan için biz varız. Biz ekmeğimizi bu ormanlardan kazanıyoruz. Çocuğum da bu işi yapıyordu ve orman sevgisinden dolayı yapıyordu ifadelerini kullandı.

'ASKERDE PKK'NIN YERLEŞTİRDİĞİ MAYINA DENK GELEN ARACI PATLAMIŞTI'

Durali Akdemir, Marmaris'te garsonluk yapıyordu, Oradaki ekip arkadaşlarına su ve yoğurt vermek için katkıda bulunmak için gidiyor. Dumandan boğulduğu için motosikleti devrilmiş. Motor yanıyor, alev alıyor ve vefat ediyor. Hayalleri çoktu. Macerayı severdi bitki ve doğayla çok ilgilenirdi. Hassas bir çocuktu. Hakkari'de askerlik yaparken mayın patlaması sonucu aracı devrildi. Onu askerde PKK yiyemedi. Ormanda hayatını kaybetti. PKK vurdu ama hafif atlattı. 'Beni orası yemedi burada da kimse yiyemez' diyordu. Askerden sonra trafik kazası geçirdi onu da atlattı. Ben de yangın çıksa her zaman seve seve yardım ederim. Bu vatan için canımı feda ederim dedi.

'KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ ORMANI SEVERDİ, SEVDİĞİ YERDE KALDI'

Melis isminde bir kızı olan Şahin Akdemir'in kızını geride bırakıp vatanı ve ormanı korumak için canından olduğunu belirten kardeşi Baykal Akdemir (20) ise 'Benim abim hep böyleydi insanlara yardım etmeyi çok severdi geçen yangında da aynı şekilde yardım etti. Bu sefer de nasıl olduysa alevlerin içinde kalmış. Ormancılar bulmuş kurtarmaya çalışmışlar ama kurtaramamışlar. Geç saatte ben ve ailem öğrendik. Allah nasip ederse cennete gitti. Benim için şehittir. Vatanı, toprağı, milleti, ormanı, oksijeni ve insanı için canını feda etti. Küçücük kızını bıraktı gitti. Ben şimdi hem amca hem baba oldum. Ağlamıyoruz, dimdik duruyoruz. Allah bunları yapanların cezasını verecek. Ormanları küçüklüğünden beri severdi. Babamla çalışırdı, kesime giderdi. Ona yardım ederdi. Sevdiği bir yerde kaldı. Askerken mayında aracı patladı. Çelik yeleğinde mermi kaldı, yanındaki arkadaşı bacağından vuruldu. Sonra trafik kazası geçirdi. 8 ay hastanede yatmıştı ama orada ölmedi, sevdiği yerde öldü. Allah onu güzel bir mertebeye ulaştırdı. Her yerde abimin ismi duyuluyor ve güzel bir şekilde anılıyor. Helalleşemedim, tek sorun bu. Keşke yangına gitmeden önce helalleşseydim diye konuştu.