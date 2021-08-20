Denizli Büyükşehir Belediyesinden yangından etkilenen 2 çiftçiye destek - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında samanları ve arı kovanları zarar gören iki çiftçiye para yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Denizli, Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesinin, yangında mağdur olan vatandaşları yalnız bırakmadığı belirtildi.

Buldan ilçesinde çıkan orman yangınında samanları ve arı kovanları zarar gören 2 çiftçiye destekte bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye olarak daha önce Türlübey Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanan Süleyman Köylüoğlu'nun traktörünü yenilemiştik. Bu kapsamda bölgede yapılan incelemede Veysel Karataş'ın samanlarının, Türker Kesentürk'ün ise arı kovanlarının yandığını tespit edildi. Bunun üzerine her iki çiftçinin yangından dolayı meydana gelen zararlı nakdi olarak karşılandı."

Açıklamada, Karataş ile Kesentürk'ün kendilerini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ettiği kaydedildi.