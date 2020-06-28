Son dakika haber! Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Son dakika haberleri: Uşak'ta, tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta, tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ev kullanılamaz hale geldi. Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü

Yangın sabah saatlerinde Elmalıdere Mahallesi Yeniceköy caddesinde bulunan tek katlı bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre evde oturdukları sırada odadan duman çıktığını farkeden Cahit G. ve ailesi hemen evden dışarıya çıktı. Evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselen alevleri çaresizce izleyen aile itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Alevler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan baba Bahattin G. çaressizce yangının söndürülmesini bekledi.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, aileden yaralanan olmaması teselli oldu. Öte yandan itfaiye ekipleri yangının çıkış nededine ilişkin çalışma başlattı. - UŞAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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