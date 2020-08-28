Son dakika haber: Yangında zarar görenlere nakdi yardımların dağıtımına başlandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği 1 milyon liranın dağıtımına başlandı.

Kuyubeli Mahallesi'nde, 23 Ağustos'ta başlayan ve 25 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın bölgesinde bir yandan soğutma çalışmaları yapılıyor bir yandan da vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor.

Kozan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yangından zarar görenlere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gönderilen 1 milyon lirayı dağıtmaya başladı.

Kaymakam Şafak Gürçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyubeli Mahallesi'nde başlayan, rüzgarın da etkisiyle yayılarak iki günde kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangından etkilenen mahallelerde sürekli incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Gürçam, şöyle devam etti:

"Ekipler hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonucunda 170 yapıda hasar tespit edildi. Tabii ki bu yıkık, orta hasar, ağır hasar veya az hasarlı olabiliyor. Bu 170 yapı, 115 haneyi ilgilendiriyor. Çardak, ahır, depo, samanlıkta da olduğu için ilgilendirdiği aile sayısı 115. Ekiplerimiz dün alanda gıda kolisi, sıcak yemek, battaniye dağıtımı ve çadır kurma çalışması yaptı. Çalışmalar bugün de devam ediyor. Şu anda seri bir şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ilçemiz Sosyal Yardımlaşma Vakfına aktarılan 1 milyon lira ödeneğin dağıtımıyla ilgileniyoruz. Bugün onu tamamlamak ve ailelere ulaştırmak istiyoruz."

Gürçam, bakanlığın gönderdiği yardımın, hasar durumuna göre dağıtıldığını anlatarak bunun dışında AFAD'a konut ve eşya yardımı için müracaatta bulunduklarını da belirtti.

Vatandaşlar yardımların ulaştırılmasından memnun

Yangında evi hasar gören Mehmet Bozgüney, yardım dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Emine Güzel de yardım gelmesiyle sevindiğini belirterek, "Allah razı olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin." dedi.

Arif Ulutaş, yangında evinin tamamen yandığını ve kullanılamaz hale geldiğini aktararak, "Çok şükür canımızı kurtardık. Bu yaralarımızı da devlet sararsa bunu unuturuz. Allah devletten razı olsun." diye konuştu.