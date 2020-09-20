Son dakika haber | Yangından 'Ateş'i kurtardılar - Son Dakika

Son dakika haber | Yangından 'Ateş'i kurtardılar

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şeytansofrası mevkiinde çıkan ve ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar çam ağacının küle döndüğü orman yangınını görüntülemeye çalışan gazeteci ve o sırada kendisine yardımcı olan eşi, alevlerden kaçıp kendilerine sığınan sokak kedisine sahip çıktılar.

Son dakika haber | Yangından 'Ateş'i kurtardılar, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şeytansofrası mevkiinde çıkan ve ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 hektar çam ağacının küle döndüğü orman yangınını görüntülemeye çalışan gazeteci ve o sırada kendisine yardımcı olan eşi, alevlerden kaçıp kendilerine sığınan sokak kedisine sahip çıktılar. Kediye 'Ateş' adı verildi.

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Muhabiri Emrah Elmas ve yangın haberinin çekimi sırasında yanında olan eşi Filiz Elmas, orman yangını sırasında dev alevlerden korkup otomobillerine sığınan sokak kedisine "Ateş" ismini verdi.

İlk kez bir sokak hayvanını sahiplendiğini anlatan Filiz Elmas, "Yangın esnasında çekimler yaparken arabamızın kapıları açıktı. Bu misafirimiz geldi. Yangından kaçmış. Arabamıza sığındı. Sahibi var mı bilmiyoruz ama yangın çok ürkütücüydü. Büyük ihtimalle yangından, kalabalıktan ve gürültülerden korkmuştu. Yangınlarda bir kaplumbağanın kenara konuluşunu gördüm. O yangından etkilenen hayvanları düşünemiyorum bile. Daha önce yine eşimle birlikte gittiğim bir yangında da çok canım yanmıştı. Orada da alevlerden kaçan kuşları ve yaban hayvanlarının kaçışlarını görmüştüm. Ama bu kez dev alevleri görmek benim için çok daha ürkütücüydü. Kocaman bir dağı karşınızda yanıyor olarak görmek, o yeşilliklerin ertesi gün simsiyah olduğunu görmek çok can acıtıcı. Ama bu yangından bana kalan hediye Ateş adını verdiğimiz kedinin bize gelmesiydi" dedi.

Hayvanları sevdiğini ancak bugüne kadar bir hayvan sahiplenip de bakabilme şansının olmadığını anlatan Filiz Elmas, "Her seferinde hayvanlar bana geliyorlar. Ama ben bir şekilde o hayvanları sahiplenemiyordum. Şimdi kendi ayakları ve isteğiyle Ateş geldi. Arabadan çıkmak istemedi. Şu an bizimle birlikte. Sahibi var mı yok mu bilmiyorum ama şu an için sahibi benim. İlk kez bir hayvanı sahipleniyorum. Umarım en iyi şekilde ona bakmak nasip olur. Çünkü tanıştığımızdan bu yana Ateş'ten çok güzel enerji alıyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Muhabiri Emrah Elmas ise yaptığı açıklamada, "Şeytansofrası ile Badavut arasında çıkan yangını haber yapabilmek için eşimle buraya geldik. Geldiğimizde yangın bölgesine çok yakın bir noktada çekim yapıyorduk. O sırada ekipmanımıza ulaşmak için arabamızın kapılarını açık bıraktık. Sonra geri döndüğümüzde, bu minik misafiri aracımıza sığınmış bir halde bulduk. Çok korkmuştu. Büyük ihtimalle alevlerden kaçmıştı. Biz de dün akşamdan beri onu misafir ediyoruz. Eşimle ben eğer bir sahibi yoksa onu büyük ihtimalle sahipleneceğiz. Ateş, çok uysal bir kedi. Olabildiğince verdiğimiz komutları dinliyor. Yavru bir kedi. Tahminen henüz 3-4 aylık. Çok da cana yakın. Zaten bize geldiğinde de çok korkmuş, acıkmış ve ürkmüştü. Şu anda olabildiğince sakinleşti" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Yangın, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yangından 'Ateş'i kurtardılar - Son Dakika

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