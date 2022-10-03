Son dakika haber! Yangını gözyaşlarıyla izlediler... Alev alev yanan evdeki tüp patlaması kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Yangını gözyaşlarıyla izlediler... Alev alev yanan evdeki tüp patlaması kamerada

03.10.2022 12:50

Son dakika 3. sayfa haberi... - Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu Ev sahipleri evlerinin yanışını ağlayarak izlerken, alevler ve patlama sesleri kilometrelerce uzaklıktan fark edildi Antalya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında, mutfak tüpünün patlaması vatandaşları korkuttu.

- Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu

Ev sahipleri evlerinin yanışını ağlayarak izlerken, alevler ve patlama sesleri kilometrelerce uzaklıktan fark edildi

ANTALYA - Antalya'da tek katlı müstakil evde çıkan yangında, mutfak tüpünün patlaması vatandaşları korkuttu. Herhangi bir kişinin yaralanmadığı yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaklıktan fark edilirken, evlerinin yanışını çaresizce izleyen ev sahipleri gözyaşı döktü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki tek katlı bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sğlık ekipleri sevk edildi. İkamette kalanlar kendilerini dışarıya atarken, çevredeki vatandaşlar hortumlarla su tutarak alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede evin geneline yayılan yangında, patlayan mutfak tüpü çevredekileri korkuttu. Ev sahipleri, yangını gözyaşlarıyla takip etti. Bir süre sonra belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaklıktan fark edildi

Öte yandan, mahalleliyi sokağa döken yangında patlama sesleri ve alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. Vatandaşlar yangın anını cep telefonuyla görüntüledi.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yangını gözyaşlarıyla izlediler... Alev alev yanan evdeki tüp patlaması kamerada - Son Dakika

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