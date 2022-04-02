Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

02.04.2022 11:40

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dağoba ve Toluklar köyleri arasında çıkan, kuvvetli lodosun etkisiyle de kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için çalışmalar gece boyunca devam etti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dağoba ve Toluklar köyleri arasında çıkan, kuvvetli lodosun etkisiyle de kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için çalışmalar gece boyunca devam etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberinde Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları koordine eden Vali Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

VALİ AKTAŞ ALEVLERİN KÖY YERLEŞİM ALANLARINA SIÇRAMA RİSKİ ÖNLENDİ

Vali Aktaş, alevlerin köy yerleşim alanlarını tehdit etmesinin önüne geçildiğini belirterek şunları söyledi

Bayramiç ilçemizin Dağoba, Çırpılar, Külcüler ve Toluklar köyleri arasında başlamış olan orman yangının, orman teşkilatımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çalışmasıyla köy yerleşim alanlarına sıçrama riski önlenmiş durumda. Kuvvetli rüzgara rağmen arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 civarında arazöz, 15 iş makinası, Orman Bölge Müdürlüğü'müzün, jandarma ve AFAD'ın yaklaşık 300 personeli mücadele veriyorlar. Şu an için tam kontrol altına alınmadıysa da yerleşim yerlerini, hayatı çok büyük ölçüde etkileyecek bir durum gözükmüyor inşallah. İlerleyen saatlerde daha da bir yol almış olacağız. Henüz yanan alan ile ilgili rakam söyleyemeyiz. Rüzgarın da etkisiyle yangın başka bölgelere sıçrıyor. Etkili olduğu alan yoğunlukta orman olmasına rağmen bitki örtüsü de bulunuyor. Sağlıklı rakamı sabah vermek daha doğru olur.

Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

YORUMLAR
500
Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale, Bayramiç, Jandarma, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:54:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement