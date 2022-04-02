Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Dağoba ve Toluklar köyleri arasında çıkan, kuvvetli lodosun etkisiyle de kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için çalışmalar gece boyunca devam etti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, beraberinde Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları koordine eden Vali Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

VALİ AKTAŞ ALEVLERİN KÖY YERLEŞİM ALANLARINA SIÇRAMA RİSKİ ÖNLENDİ

Vali Aktaş, alevlerin köy yerleşim alanlarını tehdit etmesinin önüne geçildiğini belirterek şunları söyledi

Bayramiç ilçemizin Dağoba, Çırpılar, Külcüler ve Toluklar köyleri arasında başlamış olan orman yangının, orman teşkilatımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çalışmasıyla köy yerleşim alanlarına sıçrama riski önlenmiş durumda. Kuvvetli rüzgara rağmen arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 50 civarında arazöz, 15 iş makinası, Orman Bölge Müdürlüğü'müzün, jandarma ve AFAD'ın yaklaşık 300 personeli mücadele veriyorlar. Şu an için tam kontrol altına alınmadıysa da yerleşim yerlerini, hayatı çok büyük ölçüde etkileyecek bir durum gözükmüyor inşallah. İlerleyen saatlerde daha da bir yol almış olacağız. Henüz yanan alan ile ilgili rakam söyleyemeyiz. Rüzgarın da etkisiyle yangın başka bölgelere sıçrıyor. Etkili olduğu alan yoğunlukta orman olmasına rağmen bitki örtüsü de bulunuyor. Sağlıklı rakamı sabah vermek daha doğru olur.