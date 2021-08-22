Son dakika haber: Yangının arıcılık sektörü ve bal üretimine etkilerine ilişkin çalışma yapılıyor - Son Dakika

Muğla'daki orman yangınlarının arıcılık sektörü ve çam balı üretimine etkileri ile yapılması gerekenlere ilişkin çalışma başlatıldı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ve Güvenilir Ürün Platformu ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan heyet, Marmaris'teki yangın nedeniyle zarar gören arıcılarla görüştü.

Çalışmalarda, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği ile sektör paydaşlarının yanı sıra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karabük Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman ekipler yer aldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına maruz kalan bölgelerde arıcıların hangi sorunları yaşadığını, hangi zararları gördüğünün tespitlerinin yapıldığını, yapılmaya da devam edildiğini söyledi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin de yangınlarda Muğla'daki çam balı ormanlarının yaklaşık yüzde 10'unun etkilendiğine dikkati çekti.

Muğla'da 100 bin hektarlık çam alanının olduğunu ancak bunun 10 bin hektara yakınının yandığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Burada her şeyden önce bölgede arıcılık yapan herkesin kredi borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Hem yaz döneminde hem de yangınlar nedeniyle bal az oldu. Arıcıların bu şekilde bir yazını kurtarmak lazım. İkinci etapta yanan bu orman alanlarını artık bizim rehabilite etmemiz lazım. Yangında zarar gören alanlarda yeşil aksamı lütfen kesmeyelim. Artık transplantasyon dediğimiz böceğin bir yerden bir yere naklini yaparak tekrar bu alanların yerine yeni alanlar oluşturmamız lazım. Bu alanlar yandığı için bizim bütün Türkiye'deki arıcılar için taleplerimiz, bunların kışlatma besleme desteğinin mutlaka olması gerekiyor."

Yanan alanlardaki incelemenin ardından düzenlenen panele, Muğla İli Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Veli Türk, Ahbap Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Karabük Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı ve bazı doğal arı ürünleri firma yetkilileri katıldı.