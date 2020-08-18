Son dakika haber... Yangının yıl dönümünde büyükşehir belediyesinden "Orman İzmir" raporu - Son Dakika

Son dakika haber... Yangının yıl dönümünde büyükşehir belediyesinden "Orman İzmir" raporu

Son dakika haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesinin 18 Ağustos 2019'da başlayan büyük orman yangınının oluşturduğu tahribatın yaralarını sarmak, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek için başlattığı "Orman İzmir" kampanyası meyvelerini vermeye başladı.

Son dakika haber... Yangının yıl dönümünde büyükşehir belediyesinden

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 18 Ağustos 2019'da başlayan büyük orman yangınının oluşturduğu tahribatın yaralarını sarmak, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek için başlattığı "Orman İzmir" kampanyası meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir yangının yıl dönümünde, kampanyada gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı.

18 Ağustos 2019'da başlayan; Seferihisar, Menderes ile Karabağlar ilçelerinin sınırları içindeki binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına yol açan büyük yangının oluşturduğu doğa tahribatını gidermek için Orman İzmir kampanyasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir yıldır kampanya hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor.

Eylül 2019'dan bu yana 321 bin 846 adet ağaç diken ve dağıtımını yapan büyükşehir, kent genelinde 213 bin 470 metrekare yeni yeşil alan oluşturdu. Orman İzmir kampanyası kapsamında 1 milyon 570 bin 269,68 TL bağış toplayan büyükşehir, toplanan bağışlardan römork tipi yangın tankeri alımı için 2020 yılında 384 bin 438,66 TL harcama yaptı. 60 römork alındı ve her bir römorkun yüzde 30'luk kısmı Orman İzmir kampanyası bağışlarıyla karşılandı. Tankerlerin önümüzdeki günlerde orman köyü muhtarlarına dağıtılacağı ifade edilirken, daha çok orman köyünün bu hizmetten yararlanması için tanker alımlarının devam edeceği belirtildi. Ayrıca tankerlerin kullanımı için muhtarlara ve kullanıcı olacak kişilere yangın eğitimi verilmeye başlandı.

Yaşayan parklar için 18 alan belirlendi

Orman İzmir kampanyasının en önemli hedefleri arasında yer alan, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşeceği 35 "Yaşayan Park" projesi için de bir yılda önemli ölçüde yol alındı. Kent çeperinde kurulacak 35 Yaşayan Park için Yelki Olivelo, Gediz Deltası, Yamanlar Vadisi, Meles Vadisi gibi birçok farklı alan belirlendi ve her bir alanın planlama çalışmaları başlatıldı.

Dört yeşil koridor

İzmir'in tüm park alanlarının yeşil koridorlar aracılığıyla birbirleriyle ve şehrin doğal alanlarıyla bağlanması için ise dört ayrı güzergah belirlendi. Bu kapsamda Kuzey Rotası (Bostanlı-Yamanlar Vadisi), Güney Rotası (Kültürpark-Meles-Kaynaklar Köyü), Doğu Rotası (Yeşilova-Smyrna-Homeros Vadisi) ve Batı Rotası (Bostanlı-Gediz Deltası) saptandı.

Gediz Deltası'nın başlangıcında yer alan Flamingo Doğa Parkı projesi için ise çalışmalar hızlandırıldı. Yaklaşık 175 bin 500 metrekarelik proje alanında yapılacak Doğa Parkı ile Mavişehir'den Gediz Deltası'na geçiş koridoru oluşturulmuş olacak. Parkta doğa ve kuş gözlemi eğitimine yönelik çeşitli etkinlikler ve çocuklar için interaktif oyun/eğitim alanlarının yer alması, deltadaki kuş çeşitliliğinin izlenebileceği kuş gözlem kulelerinin yapılması planlanıyor. Alanın doğal florasına uygun tuzcul bitkilerin de kullanılacağı sulak alan peyzajının uygulanacağı parkta yaya yolları ve dinlenme alanları, bisiklet yolu ve çeşitli kent donatıları da yer alacak.

Torbalı'da yangına dirençli ağaçlar için fidanlık

Kampanyanın bir diğer hedefi olan yangına dirençli ağaçların yetiştirildiği özel fidanlık için de yer tespiti yapıldı. Torbalı ilçesi Pamukyazı Mahallesi'nde, 35 bin 200 metrekarelik alana yapılacak fidanlıkta menengiç, meşe, ahlat, alıç, dağ çileği, aşısız zeytin (delice), yaban eriği, tatlı badem ağacı, gerçek ekşi karadut fidanı, boyacı sumağı, kuşburnu, keçi boynuzu, sandal ağacı, yabani ceviz ağacı, yaban inciri, hayıt ve ılgın gibi orman yangınlarına dayanıklı türlerin bakımı, depolanması ve üretimleri yapılacak. Orman İzmir bağış kampanyasıyla alımı yapılacak 90 bin 480 adet fidanın bakım ve dikim işlemleri de burada olacak. Fidanlıkta Akdeniz Ormanları tanıtım alanı da bulunacak.

Yeni ağaçlandırma sahaları oluşturuluyor

Orman İzmir kampanyasının bir uzantısı olarak İzmir'deki yeni ağaçlandırma sahaları da belirlendi. 2020'de Bornova Şeytan Deresi'nde ikinci etap için 110 bin metrekare, Aliağa Kalabak'ta 208 bin 640 metrekare ve Buca Belenbaşı'nda 32 bin 880 metrekare alan ağaçlandırma sahası olarak saptandı. 2021 yılında Çiğli ilçesi Büyük Çiğli Mahallesi, Bornova Erzene ve Eğridere Mahalleleri olmak üzere toplam 500 bin metrekare alanın ağaçlandırılması için tahsis çalışmaları sürdürülüyor.

Aralık 2019'da İzmirliler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le Bornova Şeytan Deresi'nde 50 bin metrekarelik alana; zeytin, menengiç, dağ çileği, ahlat ve palumut meşesi gibi İzmir'de sayıları giderek azalan 4 bin 500 adet fidan dikmişti. Toprak döküm sahası olan Şeytan Deresi'nde fidan dikiminden önce toprak dolgusu yapan büyükşehir, ağaçlandırma alanlarına iyileştirme çalışmaları olarak arpa ve fiğ tohumu da ekiyor. - İZMİR

Gediz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 12:21

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Yangının yıl dönümünde büyükşehir belediyesinden 'Orman İzmir' raporu - Son Dakika
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