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Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli - Son Dakika

Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli

07.08.2021 11:09
Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli, System.String[]

Son dakika haberi... Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Saadet Alkış, yangının çok sinsi olduğunu ve kolay sönmediğini belirterek, "Aralara sıkışmış, üzerine herhangi bir ağırlık çökmüş olan sıcaklık ya da yanan obje oksijenle kendini besleyerek, günler sonrası tekrar alev alabiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Saadet Alkış, yangının çok sinsi olduğunu ve kolay sönmediğini belirterek, "Aralara sıkışmış, üzerine herhangi bir ağırlık çökmüş olan sıcaklık ya da yanan obje oksijenle kendini besleyerek, günler sonrası tekrar alev alabiliyor." dedi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Alkış, AA muhabirine, uzun yıllardır orman yangınları ve sonrası üzerine bilimsel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yangın sonrası kriminal boyutu üzerine çalıştığını anlatan Alkış, Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de kontrol altına alınan bölgelerde ekiple inceleme yaptığını dile getirdi.

Alkış, yangının söndürülmesinin, greyderlerle geniş yolların açılmasının o bölgenin terkedileceği anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Antalya'daki yangınlarda itfaiyeciler, orman işçileri, AFAD, Kızılay ekipleri, gönüllüler ve vatandaşların birlik içinde çalışma yaptığını belirten Alkış, "Yangın sadece söndürülmekle bitmez çünkü söndüğü anda bile yüzlerce santigrat sıcaklığa sahiptir. Bunun çok iyi soğutulması gerekiyor. Vatandaş ve resmi kurumlar topyekun bir çalışma yapıyor. Soğutma işleminde ne kadar çok su uygulanırsa birikmiş sıcaklığı düşürmek demektir. Soğutmada sadece yolların açılması yanan alana toprak atılması değil, basınçlı suyun uygulanması gerekiyor." diye konuştu.

"Yangın çok sinsi bir olay"

Alkış, ne kadar çok su püskürtülürse yanan alanların o kadar hızlı soğutulabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Antalya'da kontrol altına alınan bölgelerde itfaiyeciler canla başla soğutma işlemi uyguluyor. Söndürmeden sonraki asıl önemli olan soğutma işleminin uzun süreye yayılmasıdır. Çünkü yangın çok sinsi bir olay, aralara sıkışmış, üzerine herhangi bir ağırlık çökmüş olan sıcaklık ya da yanan obje yine oksijenle kendini besleyerek, günler sonrası tekrar alev alabiliyor. Kendi çalışmalarımda bizzat gördüm. Ankara'da bir binada yangın olmuştu. 8 gün sonra tekrar yandı orası. Yangın böyle bir şey."

Özellikle itfaiye araçlarının ulaşamayacağı bölgelerde uçak ve helikopterle havadan su bırakılmasını öneren Alkış, yağmur sularıyla nem ve sıcaklık derecesinin düşmesiyle yanan alanların kendini yenileceğini dile getirdi.

Antalya Düzlerçamı'nda 20 yıl önce orman yangını çıktığını anımsatan Alkış, yıllar sonra bölgenin yemyeşil ormana kavuştuğunu aktardı.

Alkış, yıllardır Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları üzerine çalışma yaptığını, orman köylülerinin yangını söndürme çalışmalarında çok başarılı olduğunu ifade etti.

Yapılan araştırmalarla söndürme çalışmalarına bilimsel katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Alkış, "İlerdi bu yangınlar bitmeyecek, devam edecek. Sadece biz değil, dünya bu savaşı veriyor." dedi.

Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli
Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli
Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yangınla mücadelede alevleri söndürmek kadar soğutma işlemi de önemli - Son Dakika


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