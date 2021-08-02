Son dakika haber... Yangınları söndürmek için seferber oldular - Son Dakika

Muğla'nın çeşitli ilçelerinde 5 gün önce başlayan orman yangınlarını söndürmek için adeta seferberlik ilan edildi. Orman ve İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çeşitli kurumların söndürme ekipleri de seferber olurken YK Enerji'nin söndürme ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Konuyla ilgili YK Enerji tarafından yapılan açıklamada "Son günlerde yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkiinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören'de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerimize yaklaşması ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Santrallerimizde yangına karşı elimizden gelen her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bugün itibariyle santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Yangının devam ettiği Milas'ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyelerimiz ve acil durum müdahale ekiplerimiz ortak çalışmalarına devam etmektedir. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahale araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır. Yöre halkı ve yerel otoriteler ile sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz" denildi. - MUĞLA