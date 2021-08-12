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Son dakika haber! Yangınlarla mücadele eden İtalya'da sıcaklık rekoru kırılmış olabilir - Son Dakika

Son dakika haber! Yangınlarla mücadele eden İtalya'da sıcaklık rekoru kırılmış olabilir

12.08.2021 15:02
Son dakika haber! Yangınlarla mücadele eden İtalya'da sıcaklık rekoru kırılmış olabilir, System.String[]

Son dakika haberi... Yangın felaketiyle mücadelenin devam ettiği İtalya'nın Sicilya Adası'nda termometreler 48.8 dereceyi gösterirken, bunun Avrupa'da kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu tahmin ediliyor.

Yangın felaketiyle mücadelenin devam ettiği İtalya'nın Sicilya Adası'nda termometreler 48.8 dereceyi gösterirken, bunun Avrupa'da kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu tahmin ediliyor.

İtalya'nın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Sicilya Adası'nda sıcaklık rekor seviyeye ulaştı. Sicilya Adası'nda termometrelerin 48.8 dereceyi göstermesi ile Avrupa'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığın kaydedilmiş olabileceği ifade edildi. Bölge yetkilileri, rekorun kırılıp kırılmadığını netleştirmek için sıcaklığın Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından teyit edilmesini bekliyor.

WMO'ya göre, Avrupa'da sıcaklık rekoru 48 derece ile 1977'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da kırılmıştı.

AŞIRI SICAKLIKLARIN ETKİLİ OLDUĞU KENTLERİN SAYISI 8'DEN 15'E ÇIKABİLİR

İtalya'daki sıcak hava dalgasına Afrika'dan yükselen antisiklonların (yüksek basınçlı atmosferik alanlar) neden olduğu belirtilirken, antisiklonların İtalya üzerinden kuzeye yönelmesi ve başkent Roma da dahil çok sayıda kentte sıcaklıkları daha da artıracağı düşünülüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı, söz konusu bölgelerde aşırı sıcaklık için kırmızı uyarı yayınlayarak, risk altındaki kentlerin sayısının 8'den 15'e çıkmasının beklendiğini açıkladı.

SİCİLYA VE CALABRİA'DA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Akdeniz'deki sıcak dalgası, Sicilya, Calabria ve Puglia ile birlikte İtalya'nın güneyinde orman yangınlarının yayılmasına neden olurken, yangınlarla mücadele de sürüyor. İtfaiyeciler, dün 12 saat boyunca Sicilya ve Calabria'da 300'den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönümlük arazideki alevleri kontrol altına alma çalışmalarını gece boyu sürdüklerini açıkladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ORMAN YANGINLARINI TETİKLİYOR

İklim değişikliği, orman yangınlarını körüklemesi muhtemel sıcak ve kuru hava riskini artırıyor. 19. yüzyıldaki Sanayi Devrimi'nden bu yana dünya yaklaşık 1.2 derece ısındı. Dünya genelinde hükümetlerin emisyonlarda kesinti yapmadığı sürece sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

(İHA)

Son dakika haber! Yangınlarla mücadele eden İtalya'da sıcaklık rekoru kırılmış olabilir
Son dakika haber! Yangınlarla mücadele eden İtalya'da sıcaklık rekoru kırılmış olabilir

Sicilya Adası, Sicilya, Yangın, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yangınlarla mücadele eden İtalya'da sıcaklık rekoru kırılmış olabilir - Son Dakika


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