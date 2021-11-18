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Son dakika haber: Yapı Kredi Yatırım'a 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nden iki liderlik ödülü - Son Dakika

Son dakika haber: Yapı Kredi Yatırım'a 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nden iki liderlik ödülü

18.11.2021 11:54
Son dakika haber: Yapı Kredi Yatırım'a 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nden iki liderlik ödülü

Son dakika gelişmesine göre Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2020 yılının değerlendirildiği 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde "Aracılık İşlemleri" kategorisinde iki Altın Boğa ödülüne layık görüldü.

Yapı Kredi Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2020 yılının değerlendirildiği 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nde "Aracılık İşlemleri" kategorisinde iki Altın Boğa ödülüne layık görüldü.

Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Şirket, 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri kapsamında "Aracılık İşlemleri" kategorisinde "Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri" ve "Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri" olmak üzere iki Altın Boğa ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Yapı Kredi Yatırım'ın 2020 yılını sağlam bir performansla kapadığını bildirdi.

Yapı Kredi Yatırım olarak müşterilere yerli ve yabancı hisse senedi işlemlerinden gelişmiş türev işlemleri ve danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede çözümler sunduklarını belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Yetkin, değişime ve gelişime açık insan kaynağımızın yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmeti ön planda tuttuğumuz yenilikçi anlayışımızla, teknolojiden en iyi şekilde yararlanmamız bizi sektörde farklı bir noktaya taşıyor. Aracılık ettiğimiz işlem hacminde son derece önemli bir performansa imza attığımız 2020 yılında hisse senedi işlem hacminde pazar payımızı yüzde 14'e, VİOP işlem hacminde ise pazar payımızı yüzde 18'e çıkardık. Böylelikle 3 yıldır hem hisse senedi hem de VİOP işlem hacminde pazar payında elde ettiğimiz sektör liderliğimizi koruduk. Gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaların ödülle taçlandırılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Yatırım, Türkiye, Altın, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yapı Kredi Yatırım'a 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri'nden iki liderlik ödülü - Son Dakika


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