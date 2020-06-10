Son dakika haber... Yapışık ikizleri Türkiye'ye getiren ambulans uçak, Ankara'ya iniş yaptı
Son dakika haberi: İngiltere'de geçirdikleri ameliyatlarla ayrılan yapışık ikizleri Türkiye'ye getiren ambulans uçak, Ankara'ya iniş yaptı.
İngiltere'de geçirdikleri ameliyatlarla ayrılan yapışık ikizleri Türkiye'ye getiren ambulans uçak, Ankara'ya iniş yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:22 Kaynak: İHA
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