Son dakika haber! Yaralama olayını gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gün iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muammer Aksoy Mahallesi 1234 sokaktaki bir evde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.K. isimli şahıs, silahla N. A. ve B.E.Ş.'yi yaralayıp kayıplara karıştı. Olay sonrası şüpheli şahsı bulmak için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri şüpheliyi saklandığı evde olayda kullandığı tabanca ile yakaladı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN