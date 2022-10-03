Son dakika haber: Yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı

03.10.2022 12:36
Son dakika haber: Yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan yabani atmaca kuşu, tedavi edilmek üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan yabani atmaca kuşu, tedavi edilmek üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 'önleyici kolluk devriyesi' görevi sırasında yaralı atmaca kuşuna rastladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından koruma altına alınan yabani atmaca kuşu, tedavisi yapılarak tekrar doğaya bırakılmak üzere Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hacıbektaş, Nevşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı - Son Dakika

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