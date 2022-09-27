YARALI KEDİSİNİN TEDAVİSİ İÇİN 1700 KİLOMETRE KATETTİ - Son Dakika
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YARALI KEDİSİNİN TEDAVİSİ İÇİN 1700 KİLOMETRE KATETTİ

27.09.2022 09:16

RİZE'de Esin Bayrak, otomobil çarpmasıyla yaralanan ve kentte tedavisi yapılamayan kedisi 'Duman'ı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

RİZE'de Esin Bayrak, otomobil çarpmasıyla yaralanan ve kentte tedavisi yapılamayan kedisi 'Duman'ı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. İşleri için Rize'ye dönen ve 4 gün sonra yeniden geldiği Samsun'da iyileşen kedisini alan Bayrak, Gidiş gelişlerle beraber yaklaşık 1700 kilometrelik yolculuk oldu ama 'Duman'ın durumu çok şükür gayet iyi dedi.

Rize'nin Piriçelebi Mahallesi'nde Esin Bayrak'ın iş yerinde baktığı 'Duman' isimli kediye, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobille çarptı. Sürücü, aracıyla kaçarken, kedi ise Bayrak tarafından veterinere götürüldü. Çekilen röntgende; kedinin diyaframının yırtıldığı, iç organlarının karıştığı ve ciğerinin zarar gördüğü belirlendi. Rize'deki veteriner kliniğinde tedavisi yapılamayan kedi, Bayrak tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Prof. Dr. Ahmet Özak ve 2 asistan hekimin ameliyata aldığı 'Duman'ın operasyonu başarılı geçti. İşleri için Rize'ye dönen ve 4 gün sonra yeniden geldiği Samsun'da iyileşen kedisine sarılan Bayrak, büyük mutluluk yaşadı. Bayrak, 4 günde kedisi için Rize'den Samsun'a 2 kez gidiş dönüşle 1700 kilometre yol katetti. 'Duman' ile annesi ve kardeşine evlatları gibi baktığını belirten Esin Bayrak, 'Duman'ın annesi bir yavruyla beraber benim kapıma bırakılmıştı. O yavrusu şu an evimde, ona evde bakıyorum. 'Duman' da annesiyle beraber dükkanda duruyordu. 'Duman'a dükkanın önünde araba çarptı. Hemen alıp veterinere götürdük ama diyaframı patlamış ve organları birbirine girmiş. Ciğeri artık sönmeye başlamıştı. Samsun'da veya İstanbul'da ameliyat olması gerektiği söylendi. Biz de eşimle apar topar yola çıkıp OMÜ Hayvan Hastanesi'ne getirdik. Ameliyatı başarılı geçti ve 4'üncü gününde gelip 'Duman'ımızı aldık. Gidiş gelişlerle beraber yaklaşık 1700 kilometrelik bir yolculuk oldu ama değdi diye konuştu. 'Duman'ın durumunun iyi olduğunu söyleyen Bayrak, Ben olay günü 'Duman'ı öldü, zannetmiştim. Bana yüzde 1 yaşama şansı var demişlerdi ve ameliyatı zorlu bir operasyondu. Karadeniz Bölgesi'nde yalnızca Samsun'da olabilecekti ameliyat. Burada Prof. Dr. Ahmet Özak ve 2 asistan hekim yaptı operasyonu. Aşırı derecede ilgili ve sıcak kanlı insanlar. Onlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca isimlerini tek tek vermeyeceğim ama 'Duman'ın yaşamasında bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YARALI KEDİSİNİN TEDAVİSİ İÇİN 1700 KİLOMETRE KATETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YARALI KEDİSİNİN TEDAVİSİ İÇİN 1700 KİLOMETRE KATETTİ - Son Dakika
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