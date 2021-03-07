Son dakika haberi: Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı - Son Dakika

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Yaralıları taşıyan ambulans, beton mikserine çaptı: 3'ü sağlıkçı 5 yaralı

Kaza anına ise bölgede görevde olan polislerin şahit olduğu ve ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi

Kazadan 15 dakika önce diğer kaza yerinden yaralıları alırken İHA'nın görüntülerine o ambulans yansımıştı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen bir kazanın yaralılarını taşıyan ambulans, beton mikserine çarptı; 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anına ise bölgede görevde olan polislerin şahit olduğu ve ilk müdahaleyi yaptığı öğrenilirken, 15 dakika önce de sağlıkçıların kaza yaptıkları ambulansı kameralara yansımıştı.

Kaza, Elazığ- Keban yolu polis güvenlik noktasını geçtikten hemen sonra meydana geldi. Elazığ- Tunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü çıkışında meydana gelen ve kazadan aldığı 2 yaralıyı taşıyan 23 BB 291 plakalı ambulans, 23 AB F 983 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Polis, gözleri önünde meydana gelen kazaya anında müdahale ederken çok sayıda sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.