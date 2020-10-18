Son dakika haber: Yardım isteyen vatandaşın Valilikten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için 4 gündür hastane köşelerinde yatıp kalktığını iddia eden görme engelli şahsa, valilik tarafından yapılan iki seferde 12 bin liralık yardım yapıldığı öğrenildi.

Diyarbakır'da yaşadığını belirterek epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için Gaziantep'e geldiğini ve buradan da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildiğini iddia eden Şehmus Yağmur'un, valilik tarafından yapılan yardımlara rağmen, hayırseverlere ve yetkililere seslenmişti. Yağmur'un bu çağrısına bir çok hayırsever destek olmaya çalışırken Gaziantep Valiliği'nin ise şahsa 10 bin lira tedavi yardımı, 2 bin lira ise yol parası ödediği ortaya çıktı. İki gözü de hiç görmeyen Yağmur'un, ayrıca engelli maaşı da aldığı belirlendi.

Yapılan yardımlara rağmen şahsın, engel durumunu da kullanarak hastane köşelerinde yardım istemeye devam etmesi ise tepki çekti. - GAZİANTEP