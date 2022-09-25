YARDIM SIRASINDA KAZADA ÖLEN GAZETECİLER ANISINA İLK YARDIM EĞİTİMİ

GAZİANTEP'te kazazedelere yardım ederken bir otobüsün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden muhabirler Abdulkadir Esen (25) ve Umut Yakup Tanrıöver (30) anısına, Türkiye genelindeki basın mensuplarına yönelik başlatılan ilk yardım eğitimlerinin ilki Adana'da verildi.

Gaziantep'te 20 Ağustos'ta kazazedelere yardım ederken bir otobüsün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden gazeteciler Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver anısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ile Türk Kızılay arasında 'Medya Mensupları İlk Yardım Bilgilendirme İşbirliği Protokolü' imzalandı. Protokole göre Türkiye genelinde basın mensuplarına eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Eğitimlerin ilki Adana'da başladı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde (ÇGC) düzenlenen eğitime, Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, ilk yardım eğitmenleri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

'İLK YARDIMCILAR ÖNCE KENDİ CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIDIR'

Türk Kızılay Adana İl Merkezi Birim Yöneticisi ve İlk Yardım Eğitmeni Meltem Küçükgül, ilk yardımda önceliğin olay yerinin güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. Yaralanma, yanık, solunum yolu tıkanıklığı, yüksekten düşme, kalp krizi gibi çeşitli konularda yapılması gereken ilk yardım ile ilgili bilgi veren Küçükgül, İlk yardımcılar önce kendi can güvenliğini sonra yaralının ve etrafın güvenliğini sağlamalıdır. Bu konuda çevredeki insanları da yönlendirerek yardım alabiliriz. Ardından 112'yi arayarak yardım istemeliyiz. Ambulans gelene kadar olay yerindeki yaralılara öncelik durumlarına göre müdahale etmeliyiz. Örneğin hızlı ve fazla bir kanaması olan kişi, baygın ya da kolu kırık kişiye göre önceliklidir dedi. Küçükgül, bebek, çocuk ve yetişkinler için uygulanabilecek heimlich manevrasını da uygulamalı olarak anlattı. Program sonunda gazetecilere katılım belgeleri verildi.