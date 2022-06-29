Son dakika haber: Yargıtay'dan 15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Yargıtay'dan 15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar

29.06.2022 13:32
Son dakika haber: Yargıtay'dan 15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 122 sanıklı davada, 3 rütbeli eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 122 sanıklı davada, 3 rütbeli eski askere verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Müebbet hapis cezası verilen 116 harp okulu öğrencisi hakkındaki hüküm bozulurken, bu sanıkların 15'inin "darbeye yardım" suçundan cezalandırılmaları gerektiği belirtildi.

Daire, davaya ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Mayıs 2018'de verilen kararın temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanık eski yüzbaşı Sinan Canlı ile eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olarak vatani görevini yapan 3 sanık hakkındaki beraat hükümleri onandı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması kararları ise bozuldu.

Dairenin kararında, bu sanıklardan 15'inin darbe girişiminden daha önceden haberdar olduklarının kanıtlanamadığı, ancak olaylar sırasında kendilerine karşı koyan vatandaşlarla polis memurlarını havaya ateş ederek yere yatırdıkları ve silahlarını alarak etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ifade edildi. Bu sanıkların, suçun icrasına başlanmasından sonra suça katılma iradelerini açıkça ortaya koyduklarına işaret edilen kararda, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardımdan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiği bildirildi.

Kararda, Hava Harp Okulu öğrencisi diğer 101 sanığın ise olay akşamı yat içtimasının ardından acil içtimaya çağırıldıkları, verilen emirle nereye gideceklerini bilmeden ve telefonları alınarak otobüslere bindirilerek yola çıkarıldıkları anlatıldı. Bu sanıkların, darbe girişimine yönelik herhangi bir eylem ve faaliyette bulunmadıkları aktarılan kararda, sanıkların eylemlerinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun unsurlarını oluşturmadığı, dolayısıyla bu suç yönünden beraatlerine karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

Dairenin kararında, söz konusu 101 sanıktan bazıları hakkında örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve ardışık arama kaydı olduğunun tespit edildiği, bazıları hakkında FETÖ nedeniyle tanık beyanı verilenler olduğu, bir sanık hakkında ise kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği belirtildi. Kararda, bu sanıklarla ilgili delillerin toplanarak değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğine işaret edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, hakkındaki hükümleri bozduğu eski askeri öğrenci 101 sanıktan 66'sı hakkında 21 Haziran'da "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay'da bozuldu, indirimler artırıldı Son dakika haberi: Ortağını öldüren sanığın cezası Yargıtay'da bozuldu, indirimler artırıldı
Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yargıtay'dan 15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:57 Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
13:30 Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Raziye'nin davasında sonuç açıklandı: Katil, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı
13:17 TEM'de zincirleme kaza! Tanker makas atınca 11 araç birbirine girdi
13:08 Efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi ailesine teslim edildi
12:57 Berkay'ın eşini taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, yargılandığı davada ikinci kez beraat etti
12:23 Mehmet Ali Erbil'den özel hastane isyanı! 2 dakika muayeneye 1300 TL ödedi
12:23 Demir Yumruk operasyonundan yeni ayrıntılar! Baskın yapılan her yerden para çıkıyor
12:21 Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşti! İşte Okan Buruk'un listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 14:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Yargıtay'dan 15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylara ilişkin davada karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement