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Son dakika haber | Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Yargıtaydaki "Selam Tevhid" kumpası davasında karar açıklandı

30.06.2021 16:21
Son dakika haber | Yargıtaydaki

Gelen son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davada karar açıklandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç, hükmü açıkladı.

Buna göre, aralarında, Cihan Kansız, Celal Kara ve Muammer Akkaş'ın da bulunduğu firari 23 sanığın dosyalarının ayrılarak, dairenin başka bir esasına kaydedilmesi kararlaştırdı.

Daire, tüm sanıklar hakkındaki, "siyasi ve askeri casusluk" ile "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından açılan davaların da ayrılmasına hükmetti.

Sanıklar Abdullah Mirza Coşkun, Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Hakan Karaali, Mehmet Erdoğan, Murat İnam, Mustafa Çavuşoğlu, Osman Kaya, Rasim Işıkaltın ve Yakup Kaya ise ayrılan suçlar yönünden hariç olmak üzere atılı tüm suçlardan beraat etti.

Sanıklar Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önce başka davada mahkumiyetlerine hükmedildiğinden, bu davaların reddine karar verildi.

Mahkeme, diğer 20 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 günden 11 yıl 3'er aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına hükmetti.

Bu sanıklardan, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliği suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Karaçöl ayrıca, "görevi kötüye kullanma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Daire, sanık Adnan Çimen ile Mehmet Ali Uysal'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Çimen hakkında ayrıca, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda ve Fatih Mehmet Uslu'yu FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9'ar ay hapse çarptırdı.

Dairece sanıklar Birol Bilen, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Kazım Kahyaoğlu, Muzaffer İren, Rüstem Eryılmaz ve Ümit Zafer Çolak'a ise 7 yıl 8 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Sanıklar İsmail Işık, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Salim Duran, aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

İki sanığın cezasında etkin pişmanlık indirimi

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, itirafçı olan sanıklar Mehmet Hamzaçebi ile Dursun Ali Gündoğdu'ya ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Bu sanıklar hakkındaki hükümlerin açıklanması geriye bırakıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, mahkumiyetlerine hükmettiği bazı sanıklara atılı olan diğer suçlardan ise beraat kararı verdi.

Daire, hükümle birlikte sanıklardan Nalan Can ve Menekşe Uyar'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yargıtaydaki 'Selam Tevhid' kumpası davasında karar açıklandı - Son Dakika


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