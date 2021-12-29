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Son dakika haber: Yargıtaydan 6 bin liralık bilgisayarın yanlışlıkla 6 liraya satılmasına "yanılma" kararı - Son Dakika

Son dakika haber: Yargıtaydan 6 bin liralık bilgisayarın yanlışlıkla 6 liraya satılmasına "yanılma" kararı

29.12.2021 11:44
Son dakika haber: Yargıtaydan 6 bin liralık bilgisayarın yanlışlıkla 6 liraya satılmasına "yanılma" kararı

Gelen son dakika haberine göre Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, değeri 5 bin 999 lira olan bilgisayarın yanlışlıkla internet üzerinden 6 liraya satışa sunulmasında, yerel mahkemenin alıcıya ürünün tedarik edilmesine dair kararını bozdu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, değeri 5 bin 999 lira olan bilgisayarın yanlışlıkla internet üzerinden 6 liraya satışa sunulmasında, yerel mahkemenin alıcıya ürünün tedarik edilmesine dair kararını bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, bir firma, internet üzerinden satış yapan bir alışveriş sitesine değeri 5 bin 999 lira olan bilgisayarın satışı için ilan verdi. İnternet sitesinde yanlışlıkla 6 liraya satışa sunulan bilgisayarı bir kişinin sipariş etmesi üzerine yapılan hata anlaşıldı ve sipariş veren kişiye parası iade edildi. Yapılan yanlışlık nedeniyle bir zararı olmamasına rağmen müşteri memnuniyeti adına, sipariş veren kişiye 20 liralık hediye çeki verildi.

Olayın ardından alıcı kişi, satış sözleşmesinin yerine getirilmediğini belirterek, tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, başvurunun kabulüne karar verdi. Firma tarafından, kararın hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek açılan davada da mahkeme ret kararı verdi. Kararda, satıcı tarafından ürünün, satışa sunulduğu fiyattan alıcıya tedarik edilmesi gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığınca, Türk Borçlar Kanunu gereği yanılma hükümleri dikkate alınarak, karar verilmesi gerekirken açılan davada mahkemenin ret kararı vermesinin yasaya aykırı olduğu belirtilerek, kanun yararına bozma isteminde bulunuldu.

Dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere, temyiz talebinin kabulüne ve davanın kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 30. maddesinde yer alan, "Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz." ifadelerine atıf yapılarak, değeri 5 bin 999 lira olan bilgisayarın 6 liraya satışa sunulmasının da bu kapsamda olduğu ifade edildi.

Bu sebeple açılan davada sözleşmenin varlığından söz edilemeyeceği aktarılan kararda, yerel mahkemece ret kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

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İnternet, Yargıtay, Gazete, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yargıtaydan 6 bin liralık bilgisayarın yanlışlıkla 6 liraya satılmasına 'yanılma' kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yargıtaydan 6 bin liralık bilgisayarın yanlışlıkla 6 liraya satılmasına "yanılma" kararı - Son Dakika
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