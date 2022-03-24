Son dakika haber: Yargıtaydan, TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz cinayeti davasının temyiz süreciyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Yargıtay Başkanlığı, TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ı 17 Eylül 2014'te öldürmekten "müebbet hapse" mahkum edilen Orhan Munis'in cezasının Yargıtay Ceza Genel Kurulunca azaltılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Yargıtay Başkanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, Munis'in, Kaçmaz cinayeti nedeniyle yargılandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Bu kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandığına işaret edilen açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca sanığın eyleminin "tasarlayarak gerçekleştirildiği" belirtilerek, karara itiraz edildiği, bunun üzerine de dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldiği bildirildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca, başsavcılığın itirazının, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından yerinde görülmediği, sanığa ceza indiriminin ise söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza Genel Kurulunca Orhan Munis hakkında verilen müebbet hapis cezasının azaltılması söz konusu değildir. Kaldı ki Türk Ceza Kanunu'nun 48'nci maddesi gereğince müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 5275 sayılı kanunun 107/2 maddesi gereğince müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ancak iyi halli olarak 24 yılı hapiste geçirdikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir."

Açıklamada, sanık hakkında yerel mahkemece de takdiri indirim uygulanmadığı, ayrıca 2001'de işlediği bir başka suç nedeniyle mahkum olduğu cezanın da şartlı tahliye tarihinden sonra aynen infazının gerekeceği belirtildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararının ardından Yargıtaya yönelik haksız ve ölçüsüz eleştiriler yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde ve bazı sosyal medya sitelerinde yer verilen 'sanığın cezası indirildi', 'birkaç yıl yatıp çıkacak', 'evliliği kabul etmeyen kadının öldürülmesi indirim nedeni sayıldı', 'erkek yargı kadın katilini korudu' gibi ifadeler ile yer yer hakaret ve tehdit içeren yorumlar hukuki temelden yoksun olup, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aşmakta, yargı gücünün tarafsızlık ve otoritesinin sağlanması amacına saldırı boyutlarına ulaşmaktadır. Bu ve benzeri şekilde Yargıtaya yönelik olarak yapılan haksız ve ölçüsüz eleştiriler kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır."