Son dakika haber: YARIŞLI GÖLÜ ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYOR - Son Dakika

KURAK geçen yaz mevsiminden dolayı kuruyan Yarışlı Gölü, eski günlerine dönmeye başladı.

Her yıl binlerce flamingo başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü son zamanlardaki yağmur ve kar yağışının da etkisiyle su tutmaya başladı. Yarışlı Gölü, drone ile havadan görüntülendi.

Yarışlı gölü, Burdur'da, Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alır. Harmanlı, Yarışlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında, genişliği 16 kilometrekare, derinliği 4 metre olan karstik göldür. Göl içinde küçük bir ada yer alır. Göl sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acıdır.