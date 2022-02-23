Son dakika haber! Yasa dışı avcılara gece operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Yasa dışı avcılara gece operasyonu

23.02.2022 12:21
Son dakika haber! Yasa dışı avcılara gece operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan gece operasyonu ile yasa dışı av yapan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan gece operasyonu ile yasa dışı av yapan 2 şahıs yakalandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'nde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yasa dışı ördek avı yaparken yakalanan 2 şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı.

Şahısların canlı mühre olarak kullandıkları 4 ördeğe ve av esnasında vurulan 3 yaban ördeğine de ekipler el konuldu. - KAYSERİ

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kocasinan, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yasa dışı avcılara gece operasyonu - Son Dakika


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