Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamam şüpheliler sağlık kontrolünden sonra Karabük Adliyesine sevk edildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemede şahısların banka hesapları incelendiğinde milyonluk vurgunların yapıldığı da tespit edildi. - KARABÜK