Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Aydoğan Ş.'den (26) haber alamayan babası çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonrası gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA

Pamukkale, Aydoğan, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.