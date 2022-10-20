Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu

20.10.2022 11:29
Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının ulaşamadığı 26 yaşındaki genç, çilingirle içeri girilen apartman dairesinde ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde babasının ulaşamadığı 26 yaşındaki genç, çilingirle içeri girilen apartman dairesinde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Aydoğan Ş.'den (26) haber alamayan babası çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonrası gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Aydoğan, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Yaşadığı dairede babası tarafından ölü bulundu - Son Dakika

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