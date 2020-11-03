İSTANBUL merkezli 5 ilde sanal ortamda yasadışı bahis oynatan şebekenin para transferlerini gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonda 51 kişi gözaltına alındı. Polis kamerasına da yansıyan operasyonda yaklaşık 400 bin lira ile çok sayıda telefon ve bilgisayar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal ortamda yasadışı bahis oynatan şebekenin para transferlerini yapan şüphelileri yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri geçen salı yasadışı sanal bahis paralarının nakledilmesini sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Kütahya, Aydın, Trabzon ve Bursa 'da yapılan eş zamanlı operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 395 bin 355 lira nakit para, 63 adet cep telefonu, 66 adet sim kart, tablet, bilgisayar, 2 adet tabanca, para sayma makinesi ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDIOperasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 39 şüpheli ile ilgili adli kontrol şartı uygulandı. 10 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

- İstanbul