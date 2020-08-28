Son dakika haber... Yasadışı kenevir ekimine suçüstü: 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli İlçesi Kızılyar Köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli İlçesi Kızılyar Köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde Şefaatli İlçesine bağlı Kızılyar Köyünde Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelilerin yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT

Jandarma, Kenevir, Yozgat, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:12 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Yasadışı kenevir ekimine suçüstü: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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