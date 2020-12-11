Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü - Son Dakika

Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü

11.12.2020 19:50
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü, System.String[]

Son dakika haber: MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Canan Çeviren (42), yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat İ. (44) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Canan Çeviren (42), yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat İ. (44) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Ferhat İ., polise giderek teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat İ., daha önce yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Canan Çeviren'in, emlakçılık yaptığı ofise geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat İ. yanında getirdiği tabancayla, Canan Çeviren'e ateş açtı. Ferhat İ., olayın ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çeviren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Canan Çeviren'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan, Ferhat İ. olayın ardından, suç aleti tabanca ile Barbaros Mahallesi'ndeki Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Ferhat İ.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.


Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü

Yeni Mahalle, Yunusemre, yasak aşk, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü - Son Dakika


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