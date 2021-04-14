Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ - Son Dakika

Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ

14.04.2021 10:18

Edinilen son dakika haberine göre VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde, balıkçılar göle attıkları ağlarını çekerek, teknelerini kıyıya yanaştırdı.

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür olan ve üreme dönemi ilkbaharda tatlı suya göçüyle görsel şölen sunan inci kefalinin 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesinde, balıkçılar göle attıkları ağlarını çekerek, teknelerini kıyıya yanaştırdı. Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefalinin korunması için ekiplerin, 2020 yılında yaptığı 895 denetimde kaçak avlanan 80 ton balığa el konulduğunu, bir o kadarının da canlı olarak göle geri bırakıldığını söyledi.

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başlıyor. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali için balıkçılar son kez ağlarını çekti ve 90 gün boyunca gölde inci kefali avlayamayacak. Balıklar da bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Balıklar aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, görsel şölen sunuyor. Her yıl balıkların uçarak göçünün izlenebildiği Erciş İlçesi'ndeki Deliçay bölgesinde ise İnci kefali Festivali düzenleniyor. 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı öncesi göldeki son ağlarını çeken balıkçılar, yakaladıkları tonlarca balığı hem kentte satıyor hem de diğer illere gönderiyor.

Öte yandan av yasağı döneminde üremek için suyun akış yönünün tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak dönemi boyunca balığın korunmasına yönelik karadan ve havadan gerekli güvenlik önlemleri alıyor.

2020'DE YAPILAN 895 DENETİMDE 80 TON İNCİ KEFALİ YAKALANDI

Van Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefalinin av yasağının 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

" 2020 yılında Müdürlüğümüz olarak 895 denetim yaparak, kaçak avlanan yaklaşık 80 ton inci kefali yakaladık. Bir o kadar canlı balığı da göle geri bıraktık. Bu kapsamda jandarma, emniyet ve belediyelerle çok uyumlu bir çalışma içerisindeydik. Bu çalışmayı bu yıl da yapacağız. Bu kapsamda bu yıl bakanlığımızın ödenekleriyle 11 araç alınarak ilçelere jandarma ve emniyete teslim edildi. Bu konuda valilik, üniversite ve zabıta ekiplerinin çok büyük destekleri oluyor. İnci kefalinin çoğalması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Bu yıl balıkçılarımızın da söylediği gibi hem balık boylarında büyüme hem de stokta bir artış var. Ayrıca ODTÜ, YYÜ, Munzur Üniversiteleri ile Elazığ Su Ürünleri ve Tarım il Müdürlüğü ile yaptığımız 4 yıllık stok belirleme çalışmaları da bitecek. Balıkçıların kontrollerini yaparak ağlarını topluyoruz ve bunlara eğitimler veriyoruz. Balıkçılar, av yasağı öncesi teknelerini kıyıya yanaştırarak son kez ağlarını çektiler."

HERKES VAN GÖLÜ'NÜN İNCİ KEFALİNE SAHİP ÇIKSIN

Balıkçı Recep Şen ise, yasak döneminde alınan önlemler sayesinde bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyerek, "Av yasağı 15 Nisan'da başlıyor. Biz de teknelerimizi kıyıya çektik.Bu yıl balık sezonu iyi geçti. Fiyatlar da yüksekti geçen yıllara göre. Tabii bazı bölgeler balık aldı, bazıları almadı. O da hava şartlarından dolayı oldu. Balığın korunması ile ilgili vatandaşlarımız biraz daha bilinçli olsa daha iyi olur. Yasağa uyma konusunda tekneci balıkçı arkadaşlarımız bilinçlidir. Av yasağına uyuyorlar. Bilinçli olmayanlar genelde tekneci değiller. Sabah 05 00 gibi göle attığımız ağları çektik. Bu konuda Tarım il Müdürlüğü ve jandarmanın bize gönderdiği yazıya istinaden biz de artık balık avlamayacağız. Av yasağına uyacağız."diye konuştu.

Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ
Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ
Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ
Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ

Av Yasağı, Tarım, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... YASAK BAŞLIYOR; VAN GÖLÜ'NÜN BALIKÇILARI SON AĞLARINI ÇEKTİ - Son Dakika


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