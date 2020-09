Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücülere toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.

Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde dün akşam saatlerinde asker uğurlama konvoyuna rastlayan sivil trafik ekipleri harekete geçti. Konvoyu tünel çıkışında durduran ekipler 3 sürücüye toplamda 16 bin 986 lira para cezası kesti. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından, 34 SC 3397 plakalı araç sürücüsü I.Ş., 34 AVD 69 plakalı araç sürücüsü B.Ç.K. ve 34 TV 1677 plakalı araç sürücüsü H. Y.'ye Karayolları Trafik Kanununun "araçları,kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden her sürücüye ayrı ayrı 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı. Ayrıca araç sürücülerine Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine istinaden her sürücüye ve araç camından sarkan 2 yolcuya ayrı ayrı 3 bin 150 TL toplamda 15 bin 750 TL para cezası kesildi. Öte yandan konvoyda plakaları tespit edilip ikazlara uymayan, 34 VA 5418 ve 34 KU 2362 plakalı araçlar Karayolları Trafik Kanununun "araçları, kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 TL ve "trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtasının uyarı ve işaretlerine uymamak" maddesinden her araca ayrı ayrı 288 TL olmak üzere toplamda 840 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından dağıtılan asker uğurlama konvoyuna toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.