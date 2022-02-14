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Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı

14.02.2022 12:11
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı

Son dakika haberine göre BURSA'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla öldürüp, Yahya A. (48) ve Şeyma Ü.'yi de yaralayan polis memuru Bilal Ağır (52) tutuklandı.

BURSA'da 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ı (45) tabancayla öldürüp, Yahya A. (48) ve Şeyma Ü.'yi de yaralayan polis memuru Bilal Ağır (52) tutuklandı.

Olay, 12 Ocak'ta Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde 26 DC 016 plakalı otomobili ile ilerleyen eski eşi Yasemin Ağır'ı yanında bir erkekle görünce aracın önünü kesti. Eşi ile yanındaki Yasemin Ağır'ı araçtan indirip, darbeden Bilal Ağır, daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile peş peşe ateş etti. Yasemin Ağır ile Yahya A. kanlar içinde kalırken, olay sırasında yoldan geçen Şeyma Ü.'ye kurşunlardan biri isabet etti. Yaralılar, hastanelere sevk edilirken, Sakarya Ortaokulu'nun da müdürü olan Yasemin Ağır hayatını kaybetti. Yahya A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu, Şeyma Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

17 EL ATEŞ ETMİŞ

Tabancasıyla 17 el ateş ettiği belirlenen Bilal Ağır polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı da anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin önünü keserek durduran polis memuru Bilal Ağır'ın eşi ile yakındaki Yahya A.'yı darbedip, ardından tabancayla vurduğu anlar yer alıyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin Bilal Ağır'ı etkisiz hale getirildiği anlar da güvenlik kameralarınca kaydedildi.1 çocuk annesi Yasemin Ağır, dün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bilal Ağır ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye' teşebbüs suçlarından tutuklandı.


Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı
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Polis Memuru, okul müdürü, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Yasemin'i öldüren boşandığı polis eşi tutuklandı - Son Dakika


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