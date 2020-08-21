Son dakika haber... Yaşlı adam dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı...O anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Yaşlı adam dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberine göre Yaşlı adam dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı.

Yaşlı adam dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı.

Olay, Belen ilçesi E-91 karayolu üzerindeki Meydan Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışığının yeşil yanmasıyla hareket eden tır, yolun karşısına geçmek için hareket eden İbrahim Göçmen'in altına aldı. tır sürücüsü çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından tırın altından çıkarılan İbrahim Göçmen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayağının ezildiği tespit edilen İbrahim Göçmen'in, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi sürerken, ismine ulaşılamayan tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralanan İbrahim Göçmen'in, AK Parti Belen İlçe Teşkilat Başkanı Enis Göçmen'in babası olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Yaşlı adam dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı...O anlar kamerada

İbrahim Göçmen, Hatay, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 21:15

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yaşlı adam dikkatsizlik sonucu tırın altında kaldı...O anlar kamerada - Son Dakika
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