Son dakika haber: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
13.03.2021 00:58
Son dakika haberi... Bursa'da günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Bursa'da günlerdir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Sıracevizler Mahallesi Gökay Sokak'ta meydana geldi.
81 yaşındaki Abdullah Bekar'dan uzun süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 22.30 sularında yaşlı adamın oturduğu eve gelen polis ekipleri kendisinden beş gündür haber alınamayan Abdullah Bekar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın ölüm haberi yakınlarını üzüntüye boğdu. - BURSA
Son Dakika Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı Bursa'daki feci kazada ölen Semih Ural, doğum gününde defnedilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi