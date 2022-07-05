Son dakika haber | Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

05.07.2022 12:07
Son dakika haber | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Temenler Köyünde meydana geldi. Gece saat 00.00 sıralarında evinde yalnız yaşayan gurbetçi Ali Genç (78), evinde ölü bulundu. Sert cisimle alnına aldığı darbeler ile olduğu yere yığılan adam kanlar içerisinde kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan ekipler yerde kanlar içerisinde yatan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi.

Ekipler, olayın faili yada faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler köyden bazı kişilerin ifadelerine başvururken yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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