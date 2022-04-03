Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü - Son Dakika

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Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü

SAMSUN Samsun'da bahçesini temizlerken yaktığı otların üzerine düşen 72 yaşındaki yaşlı adam yanarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Üçköprü Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Hayri Ç. bahçesinde temizlik yaparken topladığı kuru otları yaktı. Yanan otlardan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan Hayri Ç., yakınları tarafından ölümden kurtarıldı. Ağır yaralanan Hayri Ç., Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yanık merkezinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hayri Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.