Traktörün altında kalan yaşlı çift, feci şekilde can verdi - Son Dakika

Traktörün altında kalan yaşlı çift, feci şekilde can verdi
30.03.2021 20:36
Malatya'da arazilerine gitmek için yola çıkan Şahin çifti, kaza sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Yaşlı çiftin feci kazası ise akşam saatlerinde tesadüfen olay yerinden geçen yeğenleri tarafından fark edildi.
Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Başören Mahallesi'nde yaşanan olayda, 85 yaşındaki Mehmet Şahin, eşi 80 yaşındaki Cennet Şahin'i de alarak arazilerine gitmek için yola çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen traktörün altına kalan yaşlı çift olay yerinde hayatlarını kaybederken, kazayı akşam saatlerinde tesadüfen olay yerinden geçen Mehmet Şahin'in yeğeni gördü.
CENAZALERİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi ancak olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çiftin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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