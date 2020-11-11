Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti

11.11.2020 12:19

Son dakika 3. sayfa haberi: - Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti Kaybolduktan 16 gün sonra cesetleri bulunan yaşlı çiftin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra oturdukları yere yaklaşık 500 metre...

- Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti

Kaybolduktan 16 gün sonra cesetleri bulunan yaşlı çiftin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı

Cinayetle ilgili 6 kişi gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kaybolduktan 16 gün sonra oturdukları yere yaklaşık 500 metre uzaklıktaki kullanılmayan rögarda cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin cenazeleri defin edilmek üzere aile üyeleri tarafından alındı. Gözaltına alınan şahıslardan ağabeyin ise ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz 26 Eylül de Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet ve Zeliha Uysal geçtiğimiz 26 Eylül de bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Balık adamlarla dahi köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdikten sonra bölgedeki çobanlık yapan bir şahıs köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan sula rögarından kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Cenazeler aile üyeleri tarafından teslim alındı

Ekipler rögara indirdiklerinde ise yaşlı çiftin tanınmayacak haldeki cesetlerini buldu. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler incelemelerin ardından defin edilmek üzere sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından defin edilmek üzere alındı. Cenazelerin bugün Denizli'de toprağa verilecekleri öğrenildi.

Yaşlı çift tüfekle kafalarından vurularak öldürüldü

Olayın ardından jandarma ekipleri Bünyamin A., eşi Nazire A., Kadir A., eşi Huriye A., ile Ramazan A., ve anne Fatma A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerinde Nazire A., yaşlı çifti Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi yani kocası Bünyamin A.'nın öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Bunun üzerine soruşturma derinleştiren ekipler katil zanlısı olarak Bünyamin A.'nın üzerinde yoğunlaştı. Bünyamin A.'nın ise cinayeti kabul etmediği öğrenildi. Yaşlı çiftin ayrıca nasıl öldürüldükleri de otopsi raporu sonrasında belli olacak.

Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti
Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti
Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti
Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti

Jandarma, Dinar, Eylül, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Yaşlı çifti ağabeylerinin öldürdüğünü yenge itiraf etti - Son Dakika


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