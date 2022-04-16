Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu

16.04.2022 22:49

Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu Karaman'da bir kişi, yemeğe kaldırmak için odasına girdiği anneannesini ölmüş olarak buldu.

Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, yemeğe kaldırmak için odasına girdiği anneannesini ölmüş olarak buldu.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Alişahane Mahallesi 164 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç, aynı evde yaşadığı 82 yaşındaki anneannesi Cennet Uçkun'u yemeğe kaldırmak için odasına girerek uyandırmak istedi. Anneannesinin hareketsiz şekilde yattığını gören torunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Uçkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Uçkun'un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu
Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu
Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu
Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu - Son Dakika


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