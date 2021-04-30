Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

30.04.2021 13:36
Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi, System.String[]

Son dakika haberi... Bakırköy'de geçen yıl pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Recep Yaz hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy'de geçen yıl pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Recep Yaz hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep Yaz katılmazken, tutuksuz sanıklardan Mertcan Macit ve taraf avukatları geldi.

Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Recep Yaz'ın, husumetli olduğu için isimlerini verdiği kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'e dair cinayetin işlendiği evde delil elde edilemediğini bildirerek, ikili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.Savcı, Recep Yaz'ın ise, kurye olarak çalışması nedeniyle yaşlı kadının yalnız yaşadığını bildiğini, gece yarısı evine giderek cinayeti işlediğini ve 1 telefon, 2 yüzük, 1 saat, 2 banka kartını alıp, kaçtığını anlattı.  Sanığın, öldürme eylemini işlediği yağma suçunu gizlemek amacı ile gerçekleştirdiğini ifade edere, Yaz'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanmaları için ertelendi.İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede korkunç cinayet şöyle anlatıldı: 9 Nisan 2020 tarihinde, Meral Ahmetoğlu evinde ölü bulundu. Yapılan çalışmalar sonunda evden en son kurye Recep Yaz'ın çıktığı belirlendi. Yaşlı kadının daha önce verdiği 6 liralık döner sipariinin parasını almak için sık sık eve geldği saptanan şüpheli yakalandı. Kurye Recep Yaz,  cinayeti kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit ile birlikte işlediğini itiraf etti. Kardeşler de yakalanarak, gözaltına alındı: Kardeşler ise ifadelerinde Recep Yaz'ın kendilerine borçlu olduğunu, borcunu cep telefonu, yüzük ve saat getirerek, ödediğini öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Eve yapılan incelemede ise şüpheli Recep Yaz'a ait olduğu tespit edilen 17 parmak izi saptandı. Şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle evine gittikleri kadını, soygun yapmak maksadıyla boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları kaydedilen iddianamede şüpheliler hakkında "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları

istendi.


Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın tanıtım hazırlığına başlayan EURO 2020 hesabı, Semih'in Hırvatistan'a attığı golü paylaştı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Emre Akbaba, Galatasaray'da kalabilmek için 10 milyon TL'lik indirim yaptı Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda         
14:52
Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü         
14:23
Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu         
14:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum         
13:56
İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor         
13:00
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz         
12:49
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti         
11:55
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı Brezilya'da koronavirüs ölümleri 400 bini geçti, Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı         
02:43
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 15:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement