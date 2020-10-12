Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

12.10.2020 15:51
Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde merdivenden düşme sonucu kafa travması geçiren Fatma Özdemir, hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde merdivenden düşme sonucu kafa travması geçiren Fatma Özdemir, hava ambulansı ile Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan Fatma Özdemir (78), olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla hemen Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadının, tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi doktorlar tarafından kararlaştırılırken, konu Malatya 112 Komuta Merkezine bildirildi.

Talep üzerine ilçeye yönlendirilen 112 ambulans helikopter ilçe stadına iniş yaparak, yaşlı kadını Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. - MALATYA

Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti
Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti
Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

Devlet Hastanesi, Ambulans, Darende, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yaşlı kadının imdadına ambulans helikopter yetişti - Son Dakika

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