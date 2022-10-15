Son dakika haber! Yatağan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber! Yatağan'da trafik kazası: 1 ölü

15.10.2022 11:13
Son dakika haber! Yatağan'da trafik kazası: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Yatağan-Milas karayolunda gece meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 34 yaşındaki Mesut Kırkağaç, direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalı üzerindeki boruya çarptı.

Yatağan-Milas karayolunda gece meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 34 yaşındaki Mesut Kırkağaç, direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalı üzerindeki boruya çarptı. Asker eğlencesinden döndüğü öğrenilen sanayi çalışanı Kırkağaç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 34 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı çalışmaların ardından evli ve bir çocuk babası vatandaşın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Yatağan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yatağan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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