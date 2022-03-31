Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

31.03.2022 13:44
Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

Son dakika haberi: Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Turgut Mahallesi Katrancı Hacı Bayramlar yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 48 YA 524 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Devrilme ile birlikte Hüsamettin Yıldırım (62) traktörün altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü
Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü
Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü

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Yatağan, Traktör, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Yatağan'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika
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