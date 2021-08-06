Son dakika haber... Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkısıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Menteşe Mahallesi ile Yatağan ilçesinde devam eden orman yangını, yangın söndürme uçaklarındaki personel tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde, İspanya ve İran uçaklarından alevlere yapılan müdahale yer alıyor.